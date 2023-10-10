Гонконг хочет усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии за счет расширения связей с Таиландом

23:46 2023-10-10
Гонконг хочет усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии за счет расширения связей с Таиландом

Лидер Гонконга Джон Ли заявил, что город будет стремиться укрепить свои экономические и торговые связи с Таиландом.

Он и премьер-министр Таиланда Сретта Тависин во время встречи в понедельник договорились, что у двух сторон способствовать расширению обмена между своими народами.

Администрация Ли хочет расширить роль города в Юго-Восточной Азии, чтобы стимулировать экономический рост финансового центра после многих лет ограничений, введенных из-за COVID-19. 

Целью проекта является позиционирование города как моста между материковым Китаем и международным сообществом.

Ли сказал, что Гонконг будет работать над углублением регионального сотрудничества и усилением своей работы в экономической, торговой и инвестиционной деятельности со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 

По данным правительства, с 2010 года АСЕАН является вторым по величине торговым партнером Гонконга.

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