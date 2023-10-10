Археологи из Неаполя нашли фреску с изображением трехголового зверя в римской гробнице

Нетронутая гробница была найдена на территории, богатой древними захоронениями, недалеко от Неаполя.

Во время раскопок археологи наткнулись на стену, которая, как они сначала подумали, ограничивает границы некрополя. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это передняя часть монументальной гробницы.

Археологи удалили большую каменную плиту, закрывавшую вход, и стали первыми людьми, вошедшими в камеру за 2000 лет.

Стены и потолок оказались украшены серией потрясающих фресок, в том числе с изображением Цербера, свирепой мифологической собаки, которая, как считалось, охраняла подземный мир.

Археологи нашли сцены с участием двух ихтиокентавров, причудливого мифического существа, у которого верхняя часть тела человека, нижняя часть тела и передние ноги лошади, а также хвост рыбы.