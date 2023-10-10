Археологи из Неаполя нашли фреску с изображением трехголового зверя в римской гробнице

23:49 2023-10-10
Археологи из Неаполя нашли фреску с изображением трехголового зверя в римской гробнице

Археологи обнаружили древнеримскую погребальную камеру, украшенную изображениями Цербера, мифической трехголовой собаки Аида.

Нетронутая гробница была найдена на территории, богатой древними захоронениями, недалеко от Неаполя.

Во время раскопок археологи наткнулись на стену, которая, как они сначала подумали, ограничивает границы некрополя. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это передняя часть монументальной гробницы.

Археологи удалили большую каменную плиту, закрывавшую вход, и стали первыми людьми, вошедшими в камеру за 2000 лет.

Стены и потолок оказались украшены серией потрясающих фресок, в том числе с изображением Цербера, свирепой мифологической собаки, которая, как считалось, охраняла подземный мир.

Археологи нашли сцены с участием двух ихтиокентавров, причудливого мифического существа, у которого верхняя часть тела человека, нижняя часть тела и передние ноги лошади, а также хвост рыбы.

Светлана Репина
00:52

Светлана Репина

Макрон поморщился, поедая бутерброд с рыбой во время визита в Германию

Макрон поморщился, поедая бутерброд с рыбой во время визита в Германию

Президента Франции Эммануэля Макрона сфотографировали вздрагивающим, когда он ел сэндвич с рыбой во время визита в Гамбург для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Светлана Репина
00:48

Светлана Репина

Байден выделит 7 миллиардов долларов на водородные хабы по всей территории США

Байден выделит 7 миллиардов долларов на водородные хабы по всей территории США

Президент Джо Байден на этой неделе намерен объявить о выделении 7 миллиардов долларов на финансирование водородных проектов по всей стране в рамках конкурса на запуск производства экологически чистого топлива в США.
Светлана Репина
00:46

Светлана Репина

Илон Маск решил построить дом для своей семьи

Илон Маск решил построить дом для своей семьи

Согласно биографии, написанной Уолтером Айзексоном, Илон Маск начал задумался о месте, которое он мог бы назвать своим домом, еще в прошлом году.
Светлана Репина
00:29

Светлана Репина

Эрдоган заявил, что США направляют авианосец ближе к Израилю для резни в секторе Газа

Эрдоган заявил, что США направляют авианосец ближе к Израилю для резни в секторе Газа

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник раскритиковал Соединенные Штаты за перемещение авианосной ударной группы ближе к Израилю, заявив, что она спровоцирует серьезную резню в секторе Газа.
Светлана Репина
00:25

Светлана Репина

Садоводы назвали подкормку для пышного цветения гортензии

Садоводы назвали подкормку для пышного цветения гортензии

Гортензия лучше всего растет на нейтральной или слабокислой почве, поэтому грунт имеет смысл подкислять.
Светлана Репина
00:21

Светлана Репина

Встреча Илона Маска с Эрдоганом вызвала неоднозначную реакцию

Встреча Илона Маска с Эрдоганом вызвала неоднозначную реакцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил генеральному директору Tesla Илону Маску открыть завод Tesla в Турции после того, как они недавно встретились на 45 минут в Нью-Йорке.
Светлана Репина
00:17

Светлана Репина

В Quaternary Science Reviews опубликовано исследование, подтверждающее каннибализм древних людей

В Quaternary Science Reviews опубликовано исследование, подтверждающее каннибализм древних людей

Согласно недавно опубликованному исследованию, около 17 000 лет назад первые люди в Европе начали развивать сложную промышленность по производству костей и камня, художественные способности и ритуальное поведение.