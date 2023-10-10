Основатель Duty Free скончался в возрасте 92 лет

Ему было 92 года. В 1988-м он впервые попал в список самых богатых миллиардеров США по версии Forbes, его состояние тогда оценивалось в $1,3 млрд. Однако позже Forbes узнал, что капитал бизнесмена был гораздо больше, но Фини тайно перевел его большую часть в благотворительный фонд.

Как филантроп Чак Фини стал известен только в 1997 году, после продажи долей в своей компании. Он стал одним из основоположников движения "Отдавать при жизни", цель которого – делать пожертвования через благотворительные фонды при жизни, а не после смерти.

Эта концепция вдохновила миллиардеров Билла Гейтса и Уоррена Баффетта на запуск инициативы Giving Pledge, которая призывает богатых людей отдавать половину своего состояния при жизни.