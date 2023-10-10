104-летняя жительница Чикаго умерла через несколько дней после прыжка с парашютом

23:54 2023-10-10
104-летняя жительница Чикаго умерла через несколько дней после прыжка с парашютом

В Чикаго умерла 104-летняя Дороти Хоффнер, которая могла попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой человек, совершивший прыжок с парашютом.

Она была найдена мертвой в понедельник утром сотрудниками жилого комплекса для престарелых Брукдейл-Лейк-Вью. Судя по всему, женщина умерла во сне.

1 октября Хоффнер совершила прыжок с парашютом в тандеме, который мог бы внести ее в книгу рекордов как старейшую парашютистку в мире. Она выпрыгнула из самолета с высоты 4 100 метров в Skydive Chicago в Оттаве, штат Иллинойс.

«Возраст — это всего лишь число», — сказала Хоффнер ликующей толпе сразу после приземления. Первый свой прыжок с парашютом она совершила в 100 лет.
Хоффнер прыгала с парашютом не ради рекорда. Ей понравились ощущения в прошлый раз, и она решила повторить прыжок.

Текущий рекорд был установлен в мае 2022 года 103-летней Линней Ингегард Ларссон из Швеции.

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