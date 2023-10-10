Компания Jetour запустит в РФ завод по производству машин

Так, Джек Чэнь рассказал, что Jetour Auto уделяет большое внимание рынку РФ, в том числе учитывается тот интерес, который существует со стороны российских водителей.
Компания планирует не только поставку транспортных средств, но и последующую их сборку, локализацию, а также проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ вместе с российскими коллегами.
Также он подчеркнул, что речь может идти о различных формах сотрудничества — покупке собственного предприятия из числа существующих в нашей стране или о контрактной сборке.
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