Компания Jetour запустит в РФ завод по производству машин

Так, Джек Чэнь рассказал, что Jetour Auto уделяет большое внимание рынку РФ, в том числе учитывается тот интерес, который существует со стороны российских водителей.

Компания планирует не только поставку транспортных средств, но и последующую их сборку, локализацию, а также проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ вместе с российскими коллегами.

Также он подчеркнул, что речь может идти о различных формах сотрудничества — покупке собственного предприятия из числа существующих в нашей стране или о контрактной сборке.