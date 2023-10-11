Огородники объяснили, почему янтарная кислота не является удобрением

На самом деле препарат может использоваться как стимулятор роста, стрессовый адаптоген, иммуномодулятор.

Однако все это не делает янтарную кислоту удобрением. Ее можно использовать, например, для обработки семян или саженцев.

Препарат активизирует выработку хлорофилла, тем самым ускоряя рост растений, повышая их способность противостоять негативным внешним факторам.

Кроме того, с помощью янтарной кислоты можно улучшить усвоение растениями питательных веществ.