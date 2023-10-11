Археологи Венского университета нашли вино возрастом 5000 лет в гробнице египетской царицы

5000 лет назад она считалась самой могущественной женщиной Древнего Египта.

Кувшины с вином очень хорошо сохранились, и в некоторых из них были древние виноградные косточки. На некоторых были надписи, указывающие на то, что королева отвечала за правительственные учреждения, включая казначейство.

Эксперты заявили, что их открытие подтверждает идею о том, что Мерет-Нейт была первой женщиной-фараоном в Древнем Египте.

Помимо впечатляющего инвентаря, оставленного на ее могиле, Мерет-Нейт — единственная женщина с собственной монументальной гробницей на первом королевском кладбище в Абидосе.

По словам археологов, комплекс гробниц, построенный из необожженных сырцовых кирпичей, глины и дерева, также включает в себя 41 захоронение, принадлежащее придворным и слугам королевы.