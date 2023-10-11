Археологи Венского университета нашли вино возрастом 5000 лет в гробнице египетской царицы

00:06 2023-10-11
Археологи Венского университета нашли вино возрастом 5000 лет в гробнице египетской царицы

Группа археологов из Венского университета недавно нашла сотни больших винных кувшинов, некоторые из которых все еще запечатаны, в захоронении царицы Мерет-Нейт в Абидосе.

5000 лет назад она считалась самой могущественной женщиной Древнего Египта. 

Кувшины с вином очень хорошо сохранились, и в некоторых из них были древние виноградные косточки. На некоторых были надписи, указывающие на то, что королева отвечала за правительственные учреждения, включая казначейство.

Эксперты заявили, что их открытие подтверждает идею о том, что Мерет-Нейт была первой женщиной-фараоном в Древнем Египте. 

Помимо впечатляющего инвентаря, оставленного на ее могиле, Мерет-Нейт — единственная женщина с собственной монументальной гробницей на первом королевском кладбище в Абидосе.

По словам археологов, комплекс гробниц, построенный из необожженных сырцовых кирпичей, глины и дерева, также включает в себя 41 захоронение, принадлежащее придворным и слугам королевы.

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