Honda готовит три концепта, включая электрические спортивные автомобили

00:10 2023-10-11
Honda готовит три концепта, включая электрические спортивные автомобили

Потенциальный электрический преемник Honda NSX — один из трех новых концепт-каров, которые бренд представит на автосалоне в Токио в следующем месяце.

Концепт Specialty Sports Concept демонстрирует будущий электрический спортивный автомобиль. Подробности будут представлены на выставке 25 октября.

Honda пообещала произвести более двух миллионов электромобилей к 2030 году, одновременно внедряя технологию твердотельных аккумуляторов.

К спортивной концепции присоединятся небольшой электромобиль Sustainia-C и двухместный электромобиль CI-MEV.

Sustainia-C, который, похоже, позаимствовал дизайн у электрического супермини Honda E, был создан, чтобы показать, что автомобили могут стать экологичными.

Крошечный двухместный CI-MEV представляет собой бюджетный автомобиль для тех, кто находится в ситуациях, ограничивающих мобильность, например, когда нет общественного транспорта или когда люди испытывают трудности при ходьбе на большие расстояния.

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