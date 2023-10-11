Honda готовит три концепта, включая электрические спортивные автомобили

Концепт Specialty Sports Concept демонстрирует будущий электрический спортивный автомобиль. Подробности будут представлены на выставке 25 октября.

Honda пообещала произвести более двух миллионов электромобилей к 2030 году, одновременно внедряя технологию твердотельных аккумуляторов.

К спортивной концепции присоединятся небольшой электромобиль Sustainia-C и двухместный электромобиль CI-MEV.

Sustainia-C, который, похоже, позаимствовал дизайн у электрического супермини Honda E, был создан, чтобы показать, что автомобили могут стать экологичными.

Крошечный двухместный CI-MEV представляет собой бюджетный автомобиль для тех, кто находится в ситуациях, ограничивающих мобильность, например, когда нет общественного транспорта или когда люди испытывают трудности при ходьбе на большие расстояния.