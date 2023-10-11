Отец Илона Маска утверждает, что владеет незаконным изумрудным рудником и ездит на золотом кабриолете Rolls Royce

00:13 2023-10-11
Отец Илона Маска утверждает, что владеет незаконным изумрудным рудником и ездит на золотом кабриолете Rolls Royce

Эррол Маск, отец Илона Маска, уже давно стал объектом интереса из-за слухов о его причастности к изумрудному руднику.

Эррол Маск , инженер, исследовал различные области: от строительства отелей и торговых центров до восстановления старинных автомобилей и самолетов. 

В его разнообразной карьере он также работал в городском совете Претории, Южная Африка, и увлекся полетами, что привело к тому, что он стал владельцем двухмоторного самолета Cessna Golden Eagle.

Интрига вокруг Эррола и изумрудов началась в 1986 году. При попытке продать свою Cessna Golden Eagle в Замбии панамско-итальянский предприниматель предложил уникальную сделку. Вместо денег Эрролу предложили долю изумрудов с трех принадлежащих предпринимателю рудников. 

Эррол считал, что официальная регистрация рудника может привести к конфискации активов из-за претензий местных жителей. Согласно биографии, он заявил: «Во время заграничных поездок я продавал изумруды ювелирам. Это был метод плаща и кинжала, потому что все это не было законным».

Он все равно пустился в изумрудное предприятие. За несколько лет он утверждает, что заработал на этом бизнесе 210 000 долларов и купил золотой кабриолет Rolls-Royce.

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