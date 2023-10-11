Встреча Илона Маска с Эрдоганом вызвала неоднозначную реакцию

Заинтересованность Эрдогана в сотрудничестве с Маском, может быть связана не столько с электромобилями, сколько с усилением военного потенциала его страны.

Спутниковый интернет-сервис Starlink, поддерживаемый Маском SpaceX, использовался как Соединенными Штатами, так и украинскими военными для связи и сбора разведывательной информации.

«Встреча с Маском позволила Эрдогану продвинуть некоторые из его ключевых амбиций, таких как запланированный запуск спутника Turksat 6A в июне следующего года», — пишет Bloomberg .

«Эрдоган назвал это важной вехой в сборе разведданных, которые могут быть использованы в военных целях».

Сейчас Турция разрабатывает собственный электромобиль — Togg. Компания надеется произвести 28 000 единиц в 2023 году и начать экспорт электромобилей в первую очередь в скандинавские страны.