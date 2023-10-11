Илон Маск решил построить дом для своей семьи

00:46 2023-10-11
Илон Маск решил построить дом для своей семьи

Согласно биографии, написанной Уолтером Айзексоном, Илон Маск начал задумался о месте, которое он мог бы назвать своим домом, еще в прошлом году.

Сейчас у Маска нет жилой недвижимости, а ранее он продал семь своих домов почти за 130 миллионов долларов. Несмотря на то, что сейчас Маск является самым богатым человеком в мире, он живет в доме за 40 000 долларов. 

В биографии рассказывается об амбициозных планах Маска относительно собственности, расположенной через реку Колорадо от завода Tesla Giga Texas. 

громная конная ферма с тихим озером воспринималась не просто как потенциальное семейное место жительства. Маск рассматривал это место как пространство, которое могло бы принести пользу его многочисленным предприятиям, в том числе Neuralink Corp. 

Одной из обсуждавшихся инновационных идей было возможное участие The Boring Co. в рытье туннеля под рекой, плавно соединяющего его потенциальный дом с фабрикой.

«Это должно быть похоже на то, как будто что-то выпало из космоса, как будто в озеро приземлилось строение из другой галактики», — сказал Маск.

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