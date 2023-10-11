Илон Маск решил построить дом для своей семьи

Сейчас у Маска нет жилой недвижимости, а ранее он продал семь своих домов почти за 130 миллионов долларов. Несмотря на то, что сейчас Маск является самым богатым человеком в мире, он живет в доме за 40 000 долларов.

В биографии рассказывается об амбициозных планах Маска относительно собственности, расположенной через реку Колорадо от завода Tesla Giga Texas.

громная конная ферма с тихим озером воспринималась не просто как потенциальное семейное место жительства. Маск рассматривал это место как пространство, которое могло бы принести пользу его многочисленным предприятиям, в том числе Neuralink Corp.

Одной из обсуждавшихся инновационных идей было возможное участие The Boring Co. в рытье туннеля под рекой, плавно соединяющего его потенциальный дом с фабрикой.

«Это должно быть похоже на то, как будто что-то выпало из космоса, как будто в озеро приземлилось строение из другой галактики», — сказал Маск.