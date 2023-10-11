Байден выделит 7 миллиардов долларов на водородные хабы по всей территории США

00:48 2023-10-11
Байден выделит 7 миллиардов долларов на водородные хабы по всей территории США

Президент Джо Байден на этой неделе намерен объявить о выделении 7 миллиардов долларов на финансирование водородных проектов по всей стране в рамках конкурса на запуск производства экологически чистого топлива в США.

Финансирование так называемых водородных хабов, где газ можно как производить, так и использовать, призвано подчеркнуть его потенциал в качестве безуглеродного топлива для работы заводов и электростанций. 

Согласно отчету, опубликованному ранее в этом году Министерством энергетики, количество водорода, производимого в США, может вырасти до 10 миллионов метрических тонн к 2030 году.

По данным Белого дома, Байден в пятницу планирует посетить Пенсильванию, где находится водородный центр в Аппалачах, предлагающий использовать природный газ и улавливание углерода.

Администрация Байдена заявила, что газ необходим для достижения климатических целей, и начала усилия по снижению затрат — одного из самых больших препятствий на пути его широкого использования — на 80% до 1 доллара за килограмм к 2030 году.

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