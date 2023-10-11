Макрон поморщился, поедая бутерброд с рыбой во время визита в Германию

Лидеры двух стран также наслаждались бокалом пива и прогулкой по реке Эльбе, стремясь восстановить натянутые отношения за два дня франко-германских встреч в городе.

Бритта Эрнст, жена Шольца, и Бриджит Макрон, первая леди Франции, также перекусили в рыбном ларьке во втором по величине городе Германии.

Шольц сказал: «Франция и Германия – очень важная пара для Европы. Как это свойственно многим парам, иногда существуют разные точки зрения на тот или иной вопрос, но можно выработать общую точку зрения».

Макрон поддержал это мнение, заявив, что у двух стран есть исторический, моральный, политический долг проложить общие пути для движения вперед для всей Европы.