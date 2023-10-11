Polaris готовится представить новый электрический внедорожник

Производство было запущено в начале этого года. Машина позиционируется как замена пикапам и другим внедорожным транспортным средствам на крупных военных базах, в парковых службах и в других государственных и федеральных правительственных организациях.

Ник Фрэнсис, вице-президент Polaris по правительству и обороне, сообщил Defense News, что многие из этих организаций уже заменяют свои парки полностью электрическими транспортными средствами.

По словам Фрэнсиса, полностью электрические транспортные средства требуют на 70% меньше обслуживания, чем их бензиновые аналоги, тем самым снижая их общую стоимость владения.

Фрэнсис сказал, что новый электрокар построен на производственной линии компании в Хантсвилле, штат Алабама, которая может производить тысячи автомобилей в год, поскольку ожидается, что продажи увеличатся раньше предстоящих сроков.