Polaris готовится представить новый электрический внедорожник

00:56 2023-10-11
Polaris готовится представить новый электрический внедорожник

Новейший полностью электрический внедорожник Ranger XP Kinetic от Polaris уже находится на производственной линии.

Производство было запущено в начале этого года. Машина позиционируется как замена пикапам и другим внедорожным транспортным средствам на крупных военных базах, в парковых службах и в других государственных и федеральных правительственных организациях. 

Ник Фрэнсис, вице-президент Polaris по правительству и обороне, сообщил Defense News, что многие из этих организаций уже заменяют свои парки полностью электрическими транспортными средствами.

По словам Фрэнсиса, полностью электрические транспортные средства требуют на 70% меньше обслуживания, чем их бензиновые аналоги, тем самым снижая их общую стоимость владения.

Фрэнсис сказал, что новый электрокар построен на производственной линии компании в Хантсвилле, штат Алабама, которая может производить тысячи автомобилей в год, поскольку ожидается, что продажи увеличатся раньше предстоящих сроков.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
02:26

Светлана Репина

Стокгольм запрещает использование дизельных и бензиновых автомобилей в центре города с 2025 года

Стокгольм запрещает использование дизельных и бензиновых автомобилей в центре города с 2025 года

Стокгольм планирует запретить использование бензиновых и дизельных автомобилей в некоторых частях города, начиная с 2025 года ради борьбы с загрязнением окружающей среды.
Светлана Репина
02:23

Светлана Репина

Швеция заявила о прекращении помощи палестинцам

Швеция заявила о прекращении помощи палестинцам

Министр развития Швеции Йохан Форсселл заявил, что страна временно приостановила помощь палестинским территориям в целях развития после внезапного нападения боевиков ХАМАС на Израиль.
Светлана Репина
02:17

Светлана Репина

«Мальчик-Макрон» возглавил гонку за смену президента Франции

«Мальчик-Макрон» возглавил гонку за смену президента Франции

34-летний министр образования Франции, запретивший абаю в школах, неожиданно стал лидером в гонке за замену Эммануэля Макрона.
Светлана Репина
02:14

Светлана Репина

Илон Маск порекомендовал пользователям аккаунты фейковых новостей

Илон Маск порекомендовал пользователям аккаунты фейковых новостей

Илон Маск указал последователям X, ищущим обновленную информацию о конфликте между Израилем и ХАМАС, на два аккаунта, известных распространением дезинформации.
Светлана Репина
02:10

Светлана Репина

Хинтон: мошеннический ИИ научится манипулировать людьми, чтобы не дать выключить его

Хинтон: мошеннический ИИ научится манипулировать людьми, чтобы не дать выключить его

«Крестный отец искусственного интеллекта» и один из его крупнейших критиков Джеффри Хинтон считает, что технология скоро станет умнее людей и сможет научиться ими манипулировать.
Светлана Репина
02:07

Светлана Репина

Боррель заявил, что Израиль должен соблюдать международное право

Боррель заявил, что Израиль должен соблюдать международное право

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Израиль имеет право защищать себя, но некоторые из его решений нарушают международное право.
Светлана Репина
02:03

Светлана Репина

На обочине шоссе заметили сломавшийся Tesla Cybertruck

На обочине шоссе заметили сломавшийся Tesla Cybertruck

Жители Rubberneckers в Калифорнии обратили внимание на Cybertruck с мигающими аварийными огнями, который, похоже, застрял на обочине шоссе в эти выходные.