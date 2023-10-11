Что посадить в огороде, чтобы там никогда не появлялся колорадский жук: секреты дачников

Не все огородники готовы использовать для этой борьбы химические средства, но есть и более безопасные варианты.

Например, существуют растения, которые колорадский жук обходит стороной, а значит, имеет смысл посадить их на участке.

Больше всего вредитель не любит соседства с бархатцами, тимьяном, кориандром. Если в огороде есть такие растения, уничтожать колорадского жука не придется.

С этой же целью опытные дачники высаживают фасоль, лук, чеснок, хрен, шалфей между рядами картофеля и вокруг участка.