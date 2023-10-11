Макрон назвал переговоры с Германией «обнадеживающими»

Именно в этой сфере двум странам пока не удается найти компромисс, что вызывает постоянные споры.

Франция вовлечена в битву с Германией по поводу места ядерной энергии в законодательстве, обсуждаемом на уровне ЕС, и этот вопрос также окажет влияние на конкурентоспособность двух стран.

Макрон сказал, что Франция, которая в основном полагается на атомную энергетику, и Германия, которая использует больше угля и газа, но массово инвестирует в возобновляемые источники энергии, имеют разные энергетические структуры, которые могут дополнять друг друга.

«Было бы исторической ошибкой потеряться в мелких спорах в краткосрочной перспективе, потому что один предпочел бы ядерную энергию, а другой — возобновляемые источники энергии», — добавил он.