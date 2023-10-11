ЕС обвинил X Илона Маска в распространении дезинформации после нападения ХАМАС на Израиль

Он попросил Маска принять контрмеры в соответствии с новыми правилами Евросоюза в отношении онлайн-контента.

«Я приглашаю вас срочно убедиться, что ваши системы эффективны, и сообщить о принятых антикризисных мерах моей команде», — написал Бретон в письме Маску.

Отвечая на сообщение Бретона X, Маск сказал, что политика его компании заключается в том, что все является открытым и прозрачным.

«Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь, на X, чтобы общественность могла их увидеть», — предложил он на X.