Дачники рассказали, как приготовить подкормку из консервированного горошка

Основой для одного из них служит консервированный горошек. Банку такого продукта можно купить в магазине совсем недорого.

При этом нет необходимости выбирать самый лучший товар. Для приготовления подкормки подойдет любой горошек.

Открыв банку, нужно взять 3 столовые ложки содержимого вместе с жидкостью и взбить блендером до однородности.

Затем состав разводят 0,5 л воды, настаивают в тепле некоторое время, а после этого используют в огороде в качестве подкормки.