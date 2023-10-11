Принц Гарри и Меган Маркл назвали соцсети вредными для психики детей

Пара выступила на панельной дискуссии, организованной их Фондом Арчевелл в Нью-Йорке в рамках второго ежегодного фестиваля осведомленности о психическом здоровье, организованного некоммерческой организацией Project Healthy Minds.

Комментарии Гарри и Меган прозвучали после того, как были выслушаны мнения нескольких родителей, потерявших детей из-за проблем с психическим здоровьем, связанных с использованием социальных сетей.

Во вторник в Великобритании брат Гарри, принц Уильям, и его жена Кейт также приняли участие в отдельном форуме, чтобы привлечь внимание к проблемам молодых людей с психическим здоровьем.

На мероприятии Кейт выступила с речью перед молодыми людьми, собравшимися в городе Бирмингем на день семинаров и дискуссий по этой проблеме, посвященный Всемирному дню психического здоровья, и рассказала им, что их цель — сформировать более справедливое, безопасное, доброе, более равное общество».