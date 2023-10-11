Генеральный директор X Линда Яккарино отказалась от участия в конференции Wall Street Journal после интервью Code

Генеральный директор X, ранее известной как Twitter, больше не будет выступать на конференции The Wall Street Journal Tech Live на следующей неделе.

Яккарино подверглась широкой критике за свое интервью на конференции Vox's Code Conference в прошлом месяце, когда она изо всех сил пыталась ответить на вопросы о линейке продуктов X (например, о планах платформы по платному доступу) и количестве пользователей.

Яккарино была застигнута врасплох тем, что она назвала «неожиданным» появлением бывшего главы Twitter по доверию и безопасности Йоэля Рота, который ранее в тот же день давал интервью на конференции.

Рот сказал, что он был вынужден бежать из дома из-за угроз смертью, которые он получил после комментариев Маска о нем, а также из-за публикации «Файлов Твиттера».