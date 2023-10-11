Германия планирует ужесточить миграционное законодательство

По словам людей, знакомых с планами, правительство канцлера Олафа Шольца сделает миграционный пакет своей следующей важной законодательной целью, чтобы добиться его принятия до серии региональных выборов в следующем году.

Германия является крупнейшим принимающим беженцем в ЕС: там проживает 2,1 миллиона мигрантов. Трехпартийная правящая коалиция в Берлине назвала миграцию одной из ключевых проблем, которая расколола альянс

Шольц, который ранее в этом году поддержал более строгие правила предоставления убежища, хочет найти широкое многопартийное соглашение по пакету, в идеале включая оппозиционных консерваторов.

По данным правительства, более 204 000 человек попросили убежище в Германии в течение августа, что на 77% больше, чем за тот же период прошлого года.