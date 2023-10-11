Полицейский надел наручники на 9-летнего мальчика в школе Флориды

Теперь они подают в суд по поводу инцидента, заснятого на видеокамеру полицейской камеры.

2 февраля, после того как ребенок стал агрессивным, персонал отвел его в почтовый отдел школы, куда прибыл школьный специалист Яшира Монкада и включил нательную камеру, говорится в жалобе. Согласно отчету полиции, мальчик «ругался, кричал и швырял вещи.

Монкада спросил мальчика, хочет ли он попасть в тюрьму, прежде чем вызвать офицера Скотта Мозли для подкрепления.

После прибытия офицера Монкада сказал, что собирается надеть на ребенка наручники, хотя школьный психолог советовал не делать этого.

Полицейский все же надел наручники на мальчика, и снял их только через 13 минут. Это подтверждает видео.