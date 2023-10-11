Дачники рассказали, как справиться с сорняками без химикатов

Существуют способы существенно замедлить рост сорных трав без использования химических средств.
Проще всего скашивать сорняки тяпкой. Это сравнительно несложно и весьма эффективно. Но корни при этом остаются в земле.
Другой вариант – замульчировать участок. При этом важно правильно подобрать материал и уложить его слоем от 5 до 10 см.
Третий способ борьбы с сорняками – это перекапывание почвы вилами. В этом случае нежелательная растительность удаляется с корнем.
Многие дачники предпочитают именно этот вариант, поскольку он позволяет избавиться даже от многолетних сорных трав.
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