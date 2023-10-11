На большей части Европы в этом году ожидается теплая зима

02:00 2023-10-11
На большей части Европы в этом году ожидается теплая зима

Существует вероятность, что зима в Европе будет значительно теплее, чем обычно, и это снизит спрос на топливо для отопления.

Данные, полученные Службой изменения климата «Коперник», свидетельствуют о минимальной 50%-ной вероятности того, что во всей Европе в период с декабря по февраль будут наблюдаться температуры значительно выше среднего. 

В странах Европейского Союза и за его пределами вероятность превышения средней исторической температуры за последние три десятилетия составляет от 60% до 70%.

Аномально высокие температуры могут привести к снижению цен на природный газ в преддверии зимы, что принесет некоторое экономическое облегчение европейцам. 

Прогноз последовал за предупреждением Международного энергетического агентства о том, что холодная погода грозит спровоцировать колебания цен на ограниченном газовом рынке. 

Европейские склады почти заполнены – значительно раньше графика – но это не гарантия стабильных цен в течение всего сезона, говорится в отчете агентства. 

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