На большей части Европы в этом году ожидается теплая зима

Данные, полученные Службой изменения климата «Коперник», свидетельствуют о минимальной 50%-ной вероятности того, что во всей Европе в период с декабря по февраль будут наблюдаться температуры значительно выше среднего.

В странах Европейского Союза и за его пределами вероятность превышения средней исторической температуры за последние три десятилетия составляет от 60% до 70%.

Аномально высокие температуры могут привести к снижению цен на природный газ в преддверии зимы, что принесет некоторое экономическое облегчение европейцам.

Прогноз последовал за предупреждением Международного энергетического агентства о том, что холодная погода грозит спровоцировать колебания цен на ограниченном газовом рынке.

Европейские склады почти заполнены – значительно раньше графика – но это не гарантия стабильных цен в течение всего сезона, говорится в отчете агентства.