На обочине шоссе заметили сломавшийся Tesla Cybertruck

02:03 2023-10-11
На обочине шоссе заметили сломавшийся Tesla Cybertruck

Жители Rubberneckers в Калифорнии обратили внимание на Cybertruck с мигающими аварийными огнями, который, похоже, застрял на обочине шоссе в эти выходные.

В предрассветные часы 8 октября пользователь Redditor опубликовал короткое видео, демонстрирующее футуристический автомобиль. 

Он написал, что Cybertruck «похоже, сломался сегодня днем на шоссе I-580», подтвердив, что это произошло в городе Ричмонд.

С момента своего дебюта на мировой арене Cybertruck столкнулся с проблемами, начиная с того, что бронированные стеклянные окна разбились от удара металлического шара, когда Маск впервые представил его в 2019 году, до перекоса дверей на скатившемся Cybertruck в заводском цеху этим летом.

Однако самая большая проблема грузовика, вероятно, заключается в том, что его доставка занимает так много времени. Первоначально предполагалось, что к 2021 году он появится на подъездных дорогах покупателей, но два года спустя, до сих пор нет никаких признаков этого. 

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