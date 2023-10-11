На обочине шоссе заметили сломавшийся Tesla Cybertruck

В предрассветные часы 8 октября пользователь Redditor опубликовал короткое видео, демонстрирующее футуристический автомобиль.

Он написал, что Cybertruck «похоже, сломался сегодня днем на шоссе I-580», подтвердив, что это произошло в городе Ричмонд.

С момента своего дебюта на мировой арене Cybertruck столкнулся с проблемами, начиная с того, что бронированные стеклянные окна разбились от удара металлического шара, когда Маск впервые представил его в 2019 году, до перекоса дверей на скатившемся Cybertruck в заводском цеху этим летом.

Однако самая большая проблема грузовика, вероятно, заключается в том, что его доставка занимает так много времени. Первоначально предполагалось, что к 2021 году он появится на подъездных дорогах покупателей, но два года спустя, до сих пор нет никаких признаков этого.