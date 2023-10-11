Боррель заявил, что Израиль должен соблюдать международное право

В ответ на нападение на Израиль со стороны палестинской боевой группировки ХАМАС министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник, что в сектор Газа не будет допущено электричество, еда, вода или топливо.

«Израиль имеет право защищать себя, но это должно быть сделано в соответствии с международным правом, гуманитарным правом», - заявил Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС в Маскате, Оман.

«Некоторые действия - и Организация Объединенных Наций уже заявила об этом - противоречат международному праву", - сказал Боррель.

Он уточнил, что речь идет об отключении воды, электричества, поставок продовольствия для гражданского населения.