Боррель заявил, что Израиль должен соблюдать международное право

02:07 2023-10-11
Боррель заявил, что Израиль должен соблюдать международное право

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Израиль имеет право защищать себя, но некоторые из его решений нарушают международное право.

В ответ на нападение на Израиль со стороны палестинской боевой группировки ХАМАС министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник, что в сектор Газа не будет допущено электричество, еда, вода или топливо.

«Израиль имеет право защищать себя, но это должно быть сделано в соответствии с международным правом, гуманитарным правом», - заявил Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС в Маскате, Оман.

«Некоторые действия - и Организация Объединенных Наций уже заявила об этом - противоречат международному праву", - сказал Боррель.

Он уточнил, что речь идет об отключении воды, электричества, поставок продовольствия для гражданского населения.

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