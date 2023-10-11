Хинтон: мошеннический ИИ научится манипулировать людьми, чтобы не дать выключить его

Хинтон, бывший инженер по искусственному интеллекту в Google, что он ожидает, что ИИ со временем обретет самосознание, что сделает людей вторыми по интеллекту существами на планете.

По словам Хинтона, у людей около 100 триллионов нейронных связей, в то время как у крупнейших чат-ботов с искусственным интеллектом всего 1 триллион связей.

Однако он предполагает, что знания, содержащиеся в этих связях, вероятно, гораздо больше, чем те, которые содержатся в людях.

В конце концов, говорит Хинтон, компьютерные системы смогут писать свой собственный код, чтобы модифицировать себя, в каком-то смысле становясь мошенниками. И если это произойдет, он считает, что у ИИ будет способ не дать людям отключить его.