Илон Маск порекомендовал пользователям аккаунты фейковых новостей

В сообщении для X (ранее Twitter) миллиардер предложил использовать @WarMonitors и @sentdefender «для наблюдения за войной в режиме реального времени». Оба сообщения распространяют ложное утверждение о том, что в мае возле Белого дома произошел взрыв .

Маск удалил пост через три часа, но не раньше, чем его просмотрели 11 миллионов пользователей и несколько новостных агентств.

Маск провел последние несколько недель, борясь с обвинениями в антисемитизме после разногласий с Антидиффамационной лигой по поводу распространения антисемитского контента на X.

Эксперты выразили обеспокоенность тем, что платформу можно использовать для распространения дезинформации об израильском конфликте. X уже столкнулся с обвинениями в том, что в ней самая высокая доля дезинформации среди всех крупных социальных сетей.