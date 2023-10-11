«Мальчик-Макрон» возглавил гонку за смену президента Франции

Габриэль Атталь опередил Эдуара Филиппа, бывшего премьер-министра и давнего фаворита, как предпочтительного кандидата, который возглавит партию Макрона на следующих выборах.

Восходящая звезда, получившая прозвище «Мальчик Макрон» за свою преданность, поднялась выше других фигур истеблишмента, включая Жеральда Дарманена, министра внутренних дел, и Брюно Ле Мэра, министра финансов.

Отец г-на Атталя был юристом, ставшим кинопродюсером, а его мать также работает в кинопроизводстве.

Стремительный взлет Атталя во французской политике начался в возрасте 23 лет, когда он вступил в социалистическую партию и работал советником в министерстве здравоохранения при Франсуа Олланде.

В 2017 году он присоединился к растущей партии Макрона La République En Marche! партии (ныне Возрождения) и получил прозвище «Мальчик Макрон».

В 2018 году в возрасте 29 лет он стал госсекретарем министерства образования, став самым молодым членом кабинета министров Пятой республики.