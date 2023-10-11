Швеция заявила о прекращении помощи палестинцам

«Мы не хотим, чтобы деньги шведских налогоплательщиков достались деятелям, которые не имеют четкого представления об совершенно фундаментальных вопросах», - сказал Форселл.

Но гуманитарная помощь будет продолжаться и не будет приостановлена в результате этого решения.

Правительство также поручило агентству развития SIDA проанализировать помощь палестинцам и представить отчет к началу декабря.

Соседняя Дания объявила ранее во вторник, что приостановит свою помощь. Между странами Евросоюза возникли разногласия по поводу того, продолжать ли выплаты помощи палестинцам.