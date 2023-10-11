Стокгольм запрещает использование дизельных и бензиновых автомобилей в центре города с 2025 года

На территории около 20 кварталов, охватывающей финансовый район шведской столицы и основные торговые улицы, разрешено использование только электромобилей, некоторых гибридных грузовиков и автомобилей на топливных элементах.

Решение о расширении зоны может быть принято в первой половине 2025 года.

Стокгольм может стать первой крупной столицей, которая введет такой широкий запрет и пойдет дальше, чем планы Парижа, Афин и Мадрида по запрету дизельных автомобилей.

В других городах, включая Лондон, введены зоны с низким уровнем выбросов, в которые входит ежедневная плата за въезд в центр города на старых двигателях внутреннего сгорания.