Стокгольм запрещает использование дизельных и бензиновых автомобилей в центре города с 2025 года

02:26 2023-10-11
Стокгольм запрещает использование дизельных и бензиновых автомобилей в центре города с 2025 года

Стокгольм планирует запретить использование бензиновых и дизельных автомобилей в некоторых частях города, начиная с 2025 года ради борьбы с загрязнением окружающей среды.

На территории около 20 кварталов, охватывающей финансовый район шведской столицы и основные торговые улицы, разрешено использование только электромобилей, некоторых гибридных грузовиков и автомобилей на топливных элементах.

Решение о расширении зоны может быть принято в первой половине 2025 года.

Стокгольм может стать первой крупной столицей, которая введет такой широкий запрет и пойдет дальше, чем планы Парижа, Афин и Мадрида по запрету дизельных автомобилей. 

В других городах, включая Лондон, введены зоны с низким уровнем выбросов, в которые входит ежедневная плата за въезд в центр города на старых двигателях внутреннего сгорания.

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