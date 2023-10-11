Ученые пришли к выводу, что вегетарианство может быть заложено в ДНК

08:11 2023-10-11
Ученые пришли к выводу, что вегетарианство может быть заложено в ДНК

Исследования показали, что некоторые люди могут генетически лучше подходить для вегетарианской диеты, чем другие.

Согласно новому исследованию, отказ от мяса может быть не просто вопросом силы воли. Одно из последних исследований показало, что есть четыре гена, которые связаны с желанием придерживаться вегетарианского образа жизни.

На данный момент мы можем сказать, что генетика играет значительную роль в вегетарианстве.

И некоторые люди могут генетически лучше подходить для вегетарианской диеты, чем другие, - считает ведущий автор исследования, американский ученый доктор Набиль Ясин.

В дополнение к религиозным и культурным практикам в число факторов, которые мотивируют людей сокращать или вовсе отказаться от употребления мяса, входят  соображения здоровья, морали и окружающей среды. Но они не всегда столь успешны, отметил Ясин.

Многие люди, которые хотели бы стать вегетарианцами, не в состоянии этого сделать.

И наши данные свидетельствуют о том, что генетика является частью причины этого, - подчеркнул ученый.

По его словам, исследование не смогло определить, кто будет генетически предрасположен к вегетарианству, а кто нет. Тем не менее, ученые не намерены останавливать эту работу.

Директор отдела питания и геномики и профессор питания и генетики в Университете Тафтса в Массачусетсе, доктор Хосе Ордовас не сомневается, что это может привести к улучшению медицинской информации в будущем.

Исследователи использовали данные британского Биобанка - крупной биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса, который следит за людьми в долгосрочной перспективе. И выяснили: есть 3 гена, которые четко идентифицируются.

Плюс еще 31, потенциально связанных с вегетарианством. В ходе генетического анализа исследователи увидели, что вегетарианцы с большей вероятностью, чем невегетарианцы, будут иметь различные вариации этих генов.

Причина этого может заключаться в том, как разные люди перерабатывают липиды, или жиры.

Растения и мясо различаются по сложности содержащихся в них липидов, поэтому, возможно, некоторым людям генетически необходимы некоторые липиды, содержащиеся в мясе.

Это исследование проливает свет на относительно малоизученную область исследований: генетику, лежащую в основе диетических предпочтений, - заявили ученые.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
11:21

Светлана Игнатьева

Ученые установили, что «совы» зарабатывают меньше «жаворонков»

Ученые установили, что «совы» зарабатывают меньше «жаворонков»

Полуночники показывают более удручающие результаты, так как более склонны к выпивке и курению.
Наталья Гончарова
11:08

Наталья Гончарова

7 000 китайцев пришли на концерт Витаса по фейковым билетам

7 000 китайцев пришли на концерт Витаса по фейковым билетам

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин утверждает, что более 7 000 жителей и гостей китайского города Сучжоу появились на концерте певца по фальшивым билетам.
Светлана Игнатьева
11:06

Светлана Игнатьева

Певица и бывшая телеведущая Вера Каретникова собирает на Кипре виноград

Певица и бывшая телеведущая Вера Каретникова собирает на Кипре виноград

На плантации виноградников так проводится интерактив для желающих. Туристам предлагают собрать виноград и показывают, как его давят ногами.
Наталья Гончарова
10:53

Наталья Гончарова

Концерты юмористки Мягковой отменены в Израиле

Концерты юмористки Мягковой отменены в Израиле

Концерты российского стендап-комика Ирины Мягковой в израильском государстве, намеченные на октябрь текущего года, не состоятся из-за неспокойной обстановки в стране.
Игнат Ветров
10:51

Игнат Ветров

Кристен Пфафф (Hole) прожила только 27 лет, ее сломала смерть Курта Кобейна

Кристен Пфафф (Hole) прожила только 27 лет, ее сломала смерть Курта Кобейна

Бассистка американской группы Hole. Коллектив состоял преимущественно из женщин, играл Гранж. Солистка Кортни Лав (жена Курта Кобейна).
Антон Райт
10:47

Антон Райт

Басист американской группы Metallica, Клифф Бёртон дожил только до 24 лет

Басист американской группы Metallica, Клифф Бёртон дожил только до 24 лет

1986 Во время европейского турне водитель не справился с управлением и автобус перевернулся на бок.
Светлана Игнатьева
10:45

Светлана Игнатьева

В Китае на концерте Витаса произошел скандал

В Китае на концерте Витаса произошел скандал

Команда российского исполнителя возмущена супераншлагом на выступлении знаменитости в Поднебесной.