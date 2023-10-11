Ученые пришли к выводу, что вегетарианство может быть заложено в ДНК

Согласно новому исследованию, отказ от мяса может быть не просто вопросом силы воли. Одно из последних исследований показало, что есть четыре гена, которые связаны с желанием придерживаться вегетарианского образа жизни.

На данный момент мы можем сказать, что генетика играет значительную роль в вегетарианстве. И некоторые люди могут генетически лучше подходить для вегетарианской диеты, чем другие, - считает ведущий автор исследования, американский ученый доктор Набиль Ясин.

В дополнение к религиозным и культурным практикам в число факторов, которые мотивируют людей сокращать или вовсе отказаться от употребления мяса, входят соображения здоровья, морали и окружающей среды. Но они не всегда столь успешны, отметил Ясин.

Многие люди, которые хотели бы стать вегетарианцами, не в состоянии этого сделать. И наши данные свидетельствуют о том, что генетика является частью причины этого, - подчеркнул ученый.

По его словам, исследование не смогло определить, кто будет генетически предрасположен к вегетарианству, а кто нет. Тем не менее, ученые не намерены останавливать эту работу.

Директор отдела питания и геномики и профессор питания и генетики в Университете Тафтса в Массачусетсе, доктор Хосе Ордовас не сомневается, что это может привести к улучшению медицинской информации в будущем.

Исследователи использовали данные британского Биобанка - крупной биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса, который следит за людьми в долгосрочной перспективе. И выяснили: есть 3 гена, которые четко идентифицируются.

Плюс еще 31, потенциально связанных с вегетарианством. В ходе генетического анализа исследователи увидели, что вегетарианцы с большей вероятностью, чем невегетарианцы, будут иметь различные вариации этих генов.

Причина этого может заключаться в том, как разные люди перерабатывают липиды, или жиры.

Растения и мясо различаются по сложности содержащихся в них липидов, поэтому, возможно, некоторым людям генетически необходимы некоторые липиды, содержащиеся в мясе.