Певица Юлия Михальчик готовится стать мамой во второй раз

Выпускница «Фабрики звезд» после развода с первым мужем решила держать личную жизнь за семью замками. Тем не менее, стало известно, что Юлия Михальчик готовится во второй раз стать мамой.

Первые месяцы звезда скрывала беременность даже от друзей. Но СтарХит на недавних обратил внимание на округлившийся животик певицы. В окружении Юлии изданию подтвердили, что та действительно ждет ребенка.

Сейчас она находится на седьмом месяце и продолжает работать. В ближайшее время в ее планах - уйти в декрет, чтобы посвятить себя подготовке материнству.

Имя отца будущего малыша артистка скрывает. По слухам, это некий состоятельный бизнесмен, с которым певица встречается несколько лет.

Михальчик также воспитывает 10-летнего сына Александра, который родился в первом браке с бизнесменом Владимиром Гоевым.