Певица Анита Цой уехала от мужа

08:28 2023-10-11
Певица Анита Цой уехала от мужа

Народная артистка России приняла необычное решение жить отдельно от Сергея Цоя, в браке с которым состоит более тридцати лет.

Анита Цой призналась, что с мужем Сергеем Цоем постоянно не живет. По словам знаменитости, у нее с супругом при этом прекрасные отношения, сообщает КП.

Копируем императорскую семью, члены которой никогда вместе не жили.

У нас также была возможность построить несколько домов, и с мужем я не живу постоянно. Он обитает по соседству (по примеру императора), а я в доме рядом, — цитирует звезду Утро.ру.

Идея разъехаться принадлежит самой певице. По ее мнению, они таким образом не устают друг от друга.

К тому же у супругов разные графики, артистка нередко работает по ночам. Однако у пары семейная традиция: ежедневные совместные ужины. Цой также раскрыла секрет своего долгого и счастливого союза.

Важно не давать покоя мужу. Вести себя так, чтобы он немного ревновал, боялся потерять женщину и думал, что она обижается по-настоящему, — считает певица.

В брак Анита и Сергей Цой вступили в 1990 году. У супругов есть взрослый сын.

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