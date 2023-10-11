Певица Анита Цой уехала от мужа

Анита Цой призналась, что с мужем Сергеем Цоем постоянно не живет. По словам знаменитости, у нее с супругом при этом прекрасные отношения, сообщает КП.

Копируем императорскую семью, члены которой никогда вместе не жили. У нас также была возможность построить несколько домов, и с мужем я не живу постоянно. Он обитает по соседству (по примеру императора), а я в доме рядом, — цитирует звезду Утро.ру.

Идея разъехаться принадлежит самой певице. По ее мнению, они таким образом не устают друг от друга.

К тому же у супругов разные графики, артистка нередко работает по ночам. Однако у пары семейная традиция: ежедневные совместные ужины. Цой также раскрыла секрет своего долгого и счастливого союза.

Важно не давать покоя мужу. Вести себя так, чтобы он немного ревновал, боялся потерять женщину и думал, что она обижается по-настоящему, — считает певица.

В брак Анита и Сергей Цой вступили в 1990 году. У супругов есть взрослый сын.