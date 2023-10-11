В Норвегии обнаружили древние золотые сокровища с изображениями скандинавских богов

Десятки древних фигурок из золотой фольги, изображающих скандинавских богов, обнаружены в Норвегии. Это уже третья находка старинных драгоценностей в стране за последние недели.

По данным Музея истории культуры в Осло, в общей сложности недалеко от фермы в Вингроме найдены 35 золотых изделий.

Крошечные артефакты из тонкой золотой фольги датируются примерно 1400 годами до периода Меровингов в Норвегии, который начался в 550 году и продолжался примерно до 800 года.

Фигурки, на которых изображены Фрей и Герд (бог и богиня плодородия) были обнаружены на месте языческого храма. По мнению экспертов, люди здесь поклонялись богам и приносили жертвы, сообщает Science Norway.

Это совершенно особенная находка, - сказала в интервью Live Science руководившая раскопками археолог Кэтрин Стен.

Археолог из Музея истории культуры в Осло Ингунн Марит Рестад рассказала Science Norway, что таких сокровищ может быть найдено еще больше.