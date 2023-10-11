Иосиф Пригожин переживает, что не может вывезти из Израиля свою 83-летнюю маму

08:59 2023-10-11
Иосиф Пригожин переживает, что не может вывезти из Израиля свою 83-летнюю маму

Продюсер признался, что он очень сильно тревожится за своих близких, которые живут в этой стране.

Иосиф Пригожин переживает за близких в Израиле. Его близкие живут в этой стране с 70-х годов. Продюсер после начала палестино-израильского конфликта следит за новостями с тревогой.

Особенно Иосиф беспокоится за маму. Он хотел бы вывезти ее в Россию, однако 83-летняя Динара Якубовна не соглашается покидать свою новую родину.

Маму невозможно вывезти. Она живет там уже почти 35 лет. Она просит не трогать ее и оставить так, как есть.

Слава Богу, все живы и здоровы, однако само состояние и настроение тревожное. Можно делить территорию по-разному, но мирные жители не должны страдать, - считает Пригожин.

Когда 7 октября разгорелся военный конфликт между Палестиной и Израилем, продюсер стал обзванивать живущих там родственников. Он 2 дня не мог дозвониться до брата и сестры и очень переживал за них. Но родные в итоге все же вышли на связь, рассказал продюсер Telegram-каналу «Абзац».

Казалось бы, XXI век, время новых технологий. Зачем надо, чтобы большое количество людей гибло с одной и с другой стороны?

Много раненых и погибших. Это грустно, печально, просто катастрофа, - считает Иосиф.

Продюсер регулярно летает в Израиль для встреч с мамой. На этой неделе он также собирался лететь в Тель-Авив, но ему придется отложить этот визит на неопределенный срок.

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