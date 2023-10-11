Соколов играл в Юноне и Авось со сломанным носом

Известный в РФ актер Андрей Соколов убежден, что сцена оказывает целительное воздействие на артистов.

Он заявил, что выступать нужно даже "полумертвым". Знаменитость вспомнил, что играл в "Юноне и Авось" со сломанным носом.

Соколов привел пример, что многие его коллеги играли даже тогда, когда на тот свет уходили близкие им люди.

Звезда сцены и экрана на этом фоне отметил, что все же героизм здоровья не добавляет. Он отметил, что старается беречь себя, так как, чем меньше времени осталось, тем больше его ценишь.