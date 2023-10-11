Ученые установили, что в древности в Европе люди ели умерших родных

Согласно новому исследованию, каннибализм был обычной погребальной практикой в Европе около 15 000 лет назад. Причем люди ели своих умерших не по необходимости: скорее, это было частью их культуры.

Исследователи и ранее находили обглоданные кости и человеческие черепа, переделанные в чашки в пещере Гоф в Англии. Но опубликованные в журнале Quaternary Science Reviews результаты исследования подтверждают, что это не единичные случаи.

Исследования экспертов были сосредоточены на магдаленском периоде эпохи позднего верхнего палеолита. Магдалениане жили примерно 11 000-17 000 лет назад.

Специалисты Лондонского национального исторического музея изучили литературу, чтобы идентифицировать 59 мест в Магдалене, где есть человеческие останки. Большинство из них находилось во Франции, а также в Германии, Испании, России, Соединенном Королевстве, Бельгии, Польше, Чехии и Португалии.

Ученые смогли интерпретировать поведение предков на похоронах в 25 местах. И на 15-ти были обнаружены человеческие останки со следами жевания, кости черепа со следами порезов. А также кости, намеренно сломанные по схеме, связанной с извлечением костного мозга для получения питательных веществ.

Все это указывает на практику каннибализма. Есть свидетельства и того, что в некоторых случаях человеческие останки были смешаны с останками животных.

По словам исследователей, ритуальные манипуляции с человеческими останками и их частое появление в местах захоронения по всей Северной и Западной Европе наводят на мысль, что каннибализм был практикой погребения, а не дополнением к рациону питания.

Вместо того, чтобы хоронить своих мертвецов, эти люди поедали их, - говорится в пресс-релизе соавтора исследования, ученого палеоантрополога Сильвии Белло.

Она добавила, что каннибализм “практиковался не просто по необходимости”.

Это само по себе интересно, потому что это самое древнее известное на сегодняшний день свидетельство каннибализма как погребальной практики, - добавила Белло.

Исследователи также смогли получить генетическую информацию из восьми мест раскопок и объединить ее с археологическими данными, чтобы выявить взаимосвязь между погребальным поведением и генетическим происхождением.

Они обнаружили, что в этот период в регионе присутствовали две различные группы предков – одна из магдаленийской культуры и другая, называемая эпиграветтской.

Представители магдалинской культуры на северо-западе Европы предпочитали поедать своих мертвецов, в то время как люди из эпиграветтской культуры предпочитали хоронить умерших без каннибализма.

По словам авторов исследования, это предварительные результаты, и для полного изучения полученных данных необходим дальнейший анализ результатов в более широком масштабе.