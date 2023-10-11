Софи Тернер отобрала детей у своего бывшего мужа Джо Джонаса

Известно, что папарацци засняли 27-летнюю знаменитость в Нью-Йорке на прогулке со своими дочками - трехлетней Уиллой и годовалой Дельфиной.

Данные снимки появились после информации о том, что супругам удалось договориться по поводу опеки над общими детьми.