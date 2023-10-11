Софи Тернер отобрала детей у своего бывшего мужа Джо Джонаса

Звезде сериала "Игры престолов" Cофи Тернер удалось отобрать дочек у экс-супруга, исполнителя Джо Джонаса.
Такой вывод сделали фанаты актрисы, когда в Сети появилось несколько ее фото с малышками.
Известно, что папарацци засняли 27-летнюю знаменитость в Нью-Йорке на прогулке со своими дочками - трехлетней Уиллой и годовалой Дельфиной.
Данные снимки появились после информации о том, что супругам удалось договориться по поводу опеки над общими детьми.
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