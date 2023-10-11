Комик Вадим Галыгин в качестве продюсера снял сериал с Нагиевым в главной роли

09:30 2023-10-11
Комик Вадим Галыгин в качестве продюсера снял сериал с Нагиевым в главной роли

Премьера фильма про хакеров-супергероев состоялась в Москве. Первые эпизоды уже доступны для просмотра на платформе Wink.

Комедийно-авантюрный 8-серийный проект, продюсером которого выступил Вадим Галыгин, называется «Короче, план такой», сообщает КП.

Лента рассказывает о русских хакерах, в числе которых есть мошенник-актер, красавица-авантюристка, колоритный житель Камчатки, выпускник школы.

Их задержала милиция, и у нарушителей закона есть выбор: сесть в тюрьму либо применить таланты на благо родины. Хакерам, чтобы спасти мир, приходится стать одной командой. Но на этом пути им предстоит преодолеть много сложностей.

Снимали сериал в Москве, Краснодарском крае, Дагестане, Абхазии и Турции. Главные роли сыграли Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. 

Команда наших героев - это настоящие профессионалы. У них хорошая смекалка и чувство юмора, - заявил Вадим Галыгин на премьере ленты в московском кинотеатре «Октябрь».

Уже с 10-го октября для просмотра на платформе Wink стали доступны три первых эпизода сериала. Затем будут выкладывать каждый вторник по новой серии.

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