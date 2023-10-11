Эдгард Запашный опроверг обвинения в том, что жестоко обращается с животными

09:46 2023-10-11
Эдгард Запашный опроверг обвинения в том, что жестоко обращается с животными

Зоозащитники ранее обратились в СК России с требованием проверки братьев-дрессировщиков. Поводом для этого послужила публикация видео из цирка.

Эдгард Запашный прокомментировал в соцсетях изданию "Царьград" обвинения, которые прозвучали в его адрес: якобы он жестоко обращается с животными, сообщает Сплетник.ру.

Зоозащитники ранее обратились в СК России с требованием проверки братьев-дрессировщиков. Поводом для этого послужила публикация видео из цирка. По словам Запашного, автором видео является человек, который хочет их с братом "уничтожить".

Его опубликовал некто Корецкий, мечтающий уничтожить нас с братом уже много лет.

Пара слабеньких телеграм-каналов тоже мечтают, чтобы мы с братом перестали руководить Московским цирком, - заявил Эдгар.

Он отметил, что применил силу по отношению к тиграм потому, что животные начали драться.

Адекватным людям видно, что дерутся животные, и мы вмешиваемся. Это часть профессии.

А заниматься вырезками — это, наверное, самое простое. Через это многие дрессировщики прошли, — сказал он.

Запашный добавил, что на протяжении многих лет они с братом Аскольдом часто публиковали видеоролики с репетиций, где были запечатлены драки животных и способы их предотвращения.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
11:21

Светлана Игнатьева

Ученые установили, что «совы» зарабатывают меньше «жаворонков»

Ученые установили, что «совы» зарабатывают меньше «жаворонков»

Полуночники показывают более удручающие результаты, так как более склонны к выпивке и курению.
Наталья Гончарова
11:08

Наталья Гончарова

7 000 китайцев пришли на концерт Витаса по фейковым билетам

7 000 китайцев пришли на концерт Витаса по фейковым билетам

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин утверждает, что более 7 000 жителей и гостей китайского города Сучжоу появились на концерте певца по фальшивым билетам.
Светлана Игнатьева
11:06

Светлана Игнатьева

Певица и бывшая телеведущая Вера Каретникова собирает на Кипре виноград

Певица и бывшая телеведущая Вера Каретникова собирает на Кипре виноград

На плантации виноградников так проводится интерактив для желающих. Туристам предлагают собрать виноград и показывают, как его давят ногами.
Наталья Гончарова
10:53

Наталья Гончарова

Концерты юмористки Мягковой отменены в Израиле

Концерты юмористки Мягковой отменены в Израиле

Концерты российского стендап-комика Ирины Мягковой в израильском государстве, намеченные на октябрь текущего года, не состоятся из-за неспокойной обстановки в стране.
Игнат Ветров
10:51

Игнат Ветров

Кристен Пфафф (Hole) прожила только 27 лет, ее сломала смерть Курта Кобейна

Кристен Пфафф (Hole) прожила только 27 лет, ее сломала смерть Курта Кобейна

Бассистка американской группы Hole. Коллектив состоял преимущественно из женщин, играл Гранж. Солистка Кортни Лав (жена Курта Кобейна).
Антон Райт
10:47

Антон Райт

Басист американской группы Metallica, Клифф Бёртон дожил только до 24 лет

Басист американской группы Metallica, Клифф Бёртон дожил только до 24 лет

1986 Во время европейского турне водитель не справился с управлением и автобус перевернулся на бок.
Светлана Игнатьева
10:45

Светлана Игнатьева

В Китае на концерте Витаса произошел скандал

В Китае на концерте Витаса произошел скандал

Команда российского исполнителя возмущена супераншлагом на выступлении знаменитости в Поднебесной.