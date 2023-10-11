Эдгард Запашный опроверг обвинения в том, что жестоко обращается с животными

Эдгард Запашный прокомментировал в соцсетях изданию "Царьград" обвинения, которые прозвучали в его адрес: якобы он жестоко обращается с животными, сообщает Сплетник.ру.

Зоозащитники ранее обратились в СК России с требованием проверки братьев-дрессировщиков. Поводом для этого послужила публикация видео из цирка. По словам Запашного, автором видео является человек, который хочет их с братом "уничтожить".

Его опубликовал некто Корецкий, мечтающий уничтожить нас с братом уже много лет. Пара слабеньких телеграм-каналов тоже мечтают, чтобы мы с братом перестали руководить Московским цирком, - заявил Эдгар.

Он отметил, что применил силу по отношению к тиграм потому, что животные начали драться.

Адекватным людям видно, что дерутся животные, и мы вмешиваемся. Это часть профессии. А заниматься вырезками — это, наверное, самое простое. Через это многие дрессировщики прошли, — сказал он.

Запашный добавил, что на протяжении многих лет они с братом Аскольдом часто публиковали видеоролики с репетиций, где были запечатлены драки животных и способы их предотвращения.