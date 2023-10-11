Пригожин не может вывезти свою пожилую мать, которая несколько дней находится под обстрелами, из Израиля

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин очень переживает за судьбу собственной матери Динары Якубовны, которую не может уговорить покинуть Израиль.

Культурный деятель отметил, что его родительница живет в государстве последние 35 лет и не намерена покидать собственный дом даже под страхом смерти.

Пригожину удалось на данный момент связаться со всеми родными, живущими на Земле обетованной. Он продумал, как вывезти всех близких из страны, но те не намерены уезжать.

Продюсер отпустил шутку, что ему проще договориться с ХАМАС, чем со своими израильскими родственниками.