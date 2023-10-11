В Китае на концерте Витаса произошел скандал

Сергей Пудовкин, продюсер Витаса, заявил, что на выступление певца в Китае пришло больше зрителей, чем вмещает сама площадка, сообщает Газета.ру.

Меня просто разорвал стадион в Сучжоу, где число проданных билетов составило 62 тысячи. И это при том, что в продаже их было 55 тысяч. На законный вопрос к организаторам: «Как так? Где же деньги?» - мне сказали, что перекупщиками сделано невозможное, — посетовал мужчина.

Пудовкин пояснил: китайские перекупщики подделали билеты на концерт Витаса, и те считывались сканерами при проходе на стадион. Таким образом на концерт по фальшивым билетам сумели пройти около 7 тысяч слушателей.

По словам продюсера, организаторы удивлены тому, что мошенники сумели сделать дубликаты билетов, где была голограмма певца, а также идентификационный код.

Мы в Китае уже привыкли к этому, — подытожил Пудовкин.

Продюсер предположил, что подобные проблемы могут у Витаса возникнуть в каждом китайском городе. Его команда сейчас разбирается в сложившейся ситуации. Всего у исполнителя в этой стране запланировано 15 концертов.