Концерты юмористки Мягковой отменены в Израиле

Известно, что это далеко не первый случай отмены выступлений из-за того, что твориться в Израиле.

Ирина Мягкова должна была выйти на сцену израильской столицы и Хайфе 13 и 14 октября текущего года соответственно.

Пока мероприятия перенесены на 12 - 13 января 2024 года. Организаторы уже возвращают деньги тем, кто решил вернуть билеты.

Пока неизвестно, на каких концертных площадках будет выступать Мягкова в январе. Данная информация вот-вот будет опубликована.