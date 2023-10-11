Певица и бывшая телеведущая Вера Каретникова собирает на Кипре виноград

Белорусская экс-телеведущая Вера Каретникова уехала с семьей жить на Кипр и показывает в соцсетях свои будни. Недавно певица выложила видео, как с сыновьями собирает виноград, сообщает КП.

Потом Веру с детьми как настоящих сборщиков винограда вместе с урожаем увезли в багажнике мини-трактора.

Судя по соцсетям, на плантации виноградников так проводится интерактив для желающих. Туристам предлагают собрать виноград, затем показывают, как его давят ногами в специальных бочках.

Этот ритуал идет из древности, традицию стараются сохранять по сей день.

В финале участников действа ждут фуршет и дегустация напитков. В Elfie’s Winery на Кипре это удовольствие стоит 15 евро с человека.