7 000 китайцев пришли на концерт Витаса по фейковым билетам

11:08 2023-10-11
7 000 китайцев пришли на концерт Витаса по фейковым билетам

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин утверждает, что более 7 000 жителей и гостей китайского города Сучжоу появились на концерте певца по фальшивым билетам.

Всего на концерт Витаса намечено было реализовать 55 000 билетов, но злоумышленники продали "фальшивые копии" на черном рынке.

Понятно, что в такой ситуации без гонораров остались и певец, и его продюсер Сергей Пудовкин.

Мошенникам удалось подделать даже голограммы и идентификационный код на билетах. Всех поклонников с "фальшивками" система пропустила.

Известно, что в рамках гастролей Витас должен дать 15 концертов. Пудовкин убежден, что проблема с "фейковыми билетами" будет на каждом из них.

Сейчас все сотрудники исполнителя пытаются разобраться с ситуацией.

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