7 000 китайцев пришли на концерт Витаса по фейковым билетам

Всего на концерт Витаса намечено было реализовать 55 000 билетов, но злоумышленники продали "фальшивые копии" на черном рынке.
Понятно, что в такой ситуации без гонораров остались и певец, и его продюсер Сергей Пудовкин.
Мошенникам удалось подделать даже голограммы и идентификационный код на билетах. Всех поклонников с "фальшивками" система пропустила.
Известно, что в рамках гастролей Витас должен дать 15 концертов. Пудовкин убежден, что проблема с "фейковыми билетами" будет на каждом из них.
Сейчас все сотрудники исполнителя пытаются разобраться с ситуацией.
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