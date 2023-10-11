Ученые установили, что «совы» зарабатывают меньше «жаворонков»

11:21 2023-10-11
Ученые установили, что «совы» зарабатывают меньше «жаворонков»

Полуночники показывают более удручающие результаты, так как более склонны к выпивке и курению.

Ученые решили заглянуть в кошельки "сов" и "жаворонков", чтобы проверить, кто богаче, сообщает Вокруг света.

Исследователи Университета Оулу в Финляндии изучили данные 12 тысяч человек: собрали информацию об их образовании, опыте жизни и работы, состоянии здоровья.

В итоге выяснилось, что полуночники показывают более удручающие результаты, так как более склонны к выпивке, курению. Они также реже занимаются спортом и у них чаще высокий индекс тела.

Работавший над исследованием доктор Эндрю Конлин в статье в журнале Economics & Human Biology сообщил, что «совы» показали более низкие доходы по сравнению с «жаворонками». В среднем - на 4 процента.

Ученый пояснил, что у вечерних хронотипов есть тенденция накапливать меньше социального, медицинского, человеческого капитала. А меньший опыт работы и «неправильный выбор в отношении ЗОЖ» связаны с более низким уровнем дохода такой категории граждан.

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