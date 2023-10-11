Ученые рассказали, как кофе может помочь в похудении

Американские ученые исследовали связь между употреблением кофе и изменениями в весе. Результаты этой работы напечатал журнал The American Journal of Clinical Nutrition, сообщает Рамблер.

Эксперты проанализированы данные многолетних исследований, которые проводились среди медсестер.

Исследования свидетельствуют: если пить несладкий кофе, вес уходит, хотя его потери и незначительны. Если добавлять при этом сахар, то этот эффект будет малозначимым.

Они считают, что лучше добавить в чашку с кофе ложку молока или сливок. Это усилит противовоспалительные свойства напитка.