Айза пожаловалась, что погрузилась в состояние депрессии из-за ситуации в Израиле

Звезда интернета Айза Луна-Ай сообщила в своем Telegram-канале, что ее психическое здоровье сильно пострадало из-за военных действий в Израиле.

Блогер пожаловалась, что накануне у нее была очень мощная паническая атака, она стала плохо спать.

Айза заявила, что не в состоянии сейчас ни с кем общаться. По ее признанию, из дома она не выходит уже не первый день.

Знаменитость не может поверить в то, что в людях есть столько ненависти, жестокости и злобы, имея в виду ситуацию с Израилем.