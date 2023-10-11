Айза пожаловалась, что погрузилась в состояние депрессии из-за ситуации в Израиле

Звезда интернета Айза Луна-Ай сообщила в своем Telegram-канале, что ее психическое здоровье сильно пострадало из-за военных действий в Израиле.
Блогер пожаловалась, что накануне у нее была очень мощная паническая атака, она стала плохо спать.
Айза заявила, что не в состоянии сейчас ни с кем общаться. По ее признанию, из дома она не выходит уже не первый день.
Знаменитость не может поверить в то, что в людях есть столько ненависти, жестокости и злобы, имея в виду ситуацию с Израилем.
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