Звезда «Чебурашки» актриса Ольга Кузьмина родила в Аргентине дочь

8-го июля звезда «Чебурашки» и «Кухни» во второй раз вышла замуж. А 9-го октября 36-летняя Ольга опять стала мамой, у нее родилась дочь. От первого брака артистка воспитывает 10-летнего сына Гордея, сообщает СтарХит.
Малышка родилась в Аргентине, куда Кузьмина уехала в минувшем месяце. Через несколько недель Кузьмина намерена вернуться в Россию.
Здравствуй, новый человечек. Добро пожаловать в наш мир! — написала Ольга.
Кузьмина долго скрывала имя возлюбленного, но потом сообщила, что стала жить вместе с ведущим мероприятий и экскурсоводом Евгением Апанасевичем.
Ранее звезда была замужем за Алексеем Терещенко - старшим психологом в ОМОНе. Ольга прожила с ним 14 лет. Супруги развелись в 2019-м, но сохранили хорошие отношения.
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