Звезда «Чебурашки» актриса Ольга Кузьмина родила в Аргентине дочь

8-го июля звезда «Чебурашки» и «Кухни» во второй раз вышла замуж. А 9-го октября 36-летняя Ольга опять стала мамой, у нее родилась дочь. От первого брака артистка воспитывает 10-летнего сына Гордея, сообщает СтарХит.

Малышка родилась в Аргентине, куда Кузьмина уехала в минувшем месяце. Через несколько недель Кузьмина намерена вернуться в Россию.